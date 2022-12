Crise énergétique : importante baisse de la consommation d'énergie en Europe

En Europe, d’août à novembre, la consommation d’énergie a fortement chuté par rapport à la demande moyenne pour les mêmes mois entre 2017 et 2021.

Avec la crise énergétique et l'inflation, les ménages et entreprises font attention à leur consommation d'énergie. D'août à novembre, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a constaté une baisse de 20,1% de la consommation de gaz naturel en Europe par rapport à la demande moyenne pour les mêmes mois entre 2017 et 2021. Mardi, RTE a annoncé que la consommation d'électricité a fondu de près de 10 % cet automne en France, par rapport à la moyenne 2014-2019. Un chiffre historique. A titre de comparaison, la consommation d'électricité avait chuté de 14 % lors du premier confinement en 2020.

Le plan REPowerEU a pour objectif de mettre fin à la dépendance des Vingt-Sept aux énergies fossiles russes. Pour la période août 2022 à mars 2023, l'UE s'est fixé un objectif de réduction de 15 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. À mi-chemin, tous les pays membres, à l'exception de Malte et de la Slovaquie, ont réduit leur demande. La consommation à le plus baissé dans les pays voisins de la Russie : Finlande avec (-52,7%), Lettonie (-43,2%), Lituanie (-41,6%). En ce qui concerne la France, sa consommation de gaz a chuté de 20%. En revanche, pour l'électricité, elle a atteint en quelques mois seulement l'objectif de diminution fixé sur deux ans.

Cette chute de la consommation d'énergie pourrait permettre d'éviter les coupures de courant pendant l'hiver. Si les efforts se poursuivent, "ces évolutions favorables permettent de réduire le risque pour la sécurité d'approvisionnement", précise RTE. Cependant, si cela est une bonne nouvelle pour le passage de l'hiver et pour l'environnement, le recul de la demande d'énergie depuis quelques mois pèse de plus en plus sur la croissance.

