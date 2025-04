DRAME AÉRIEN

Crash dans l’Hudson : fin de vol pour New York Helicopter Tours

Trois jours après le crash d’un hélicoptère dans l’Hudson ayant coûté la vie à six personnes, dont une famille espagnole, la compagnie New York Helicopter Tours cesse immédiatement ses activités. Tandis que la FAA ouvre une enquête et un audit de sécurité, les causes du drame restent incertaines.