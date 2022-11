Zéro Covid

C'est le correspondant de la BBC en Chine Stephen McDonell qui a partagé ces images le 30 octobre dernier. Sur ses vidéos on peut voir les employés escaladant les grilles du plus grand site d'assemblage d'iPhone au monde pour échapper à la politique zéro Covid. Selon le journaliste de la BBC, les travailleurs fraîchement échappées se dirigeaient vers leurs villes natales à plus de 100 killomètres pour tenter d'échapper au système d'application Covid.

En réaction à la mauvaise pub générée par cette histoire, Foxconn -qui a pour principal client Apple- a précisé que les salariés étaient maintenant autorisés à quitter l'usine et qu'un bus officiel les emmèneraient directement dans un autre centre de quarantaine.