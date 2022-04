Covid-19 : une quatrième dose de vaccin pour les personnes âgées de plus de 60 ans

Olivier Véran

Invité de RTL ce jeudi 7 avril, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que "nous avons passé le pic du rebond épidémique". Pour autant, "je ne dis pas que l'épidémie est derrière nous", même si les chiffres des contaminations baissent depuis cinq jours.

Par ailleurs, la deuxième dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus, dont la dernière injection remonte à plus de six mois, a a-t-il annoncé. "Nous allons pouvoir ouvrir cette 2e dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus s'ils sont à six mois de leur dernière injection de rappel", sans qu'elle devienne obligatoire, a indiqué le ministre sur RTL

Jusqu’ici, cette dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus, une annonce faite par Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie souligne Le Monde