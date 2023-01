Covid-19 : la mort de plusieurs personnalités en Chine ces dernières semaines renforce l’inquiétude sur le bilan réel de la pandémie

Une brigade sanitaire en Chine lors des premières vagues de la pandémie de Covid-19.

Alors que la Chine a abandonné la stratégie zéro Covid et que des hausses de contaminations sont constatées, la sincérité du gouvernement est remise en question. La mort de nombreuses personnalités en Chine sème le doute auprès des Chinois.

Ces dernières semaines, de nombreuses célébrités sont décédées en Chine (des acteurs, des chanteurs ou des sportifs). Les raisons invoquées pour expliquer les causes de leur mort sont très vagues, suscitant des doutes au sein de la population sur les causes de leur mort et sur l'ampleur de la pandémie de Covid-19.

Le décès de Chu Lanlan, à l’âge de 40 ans, en décembre a suscité beaucoup d’interrogations sur Internet en Chine. Sa disparition a provoqué un vent de panique chez certains Chinois qui ont immédiatement fait un lien entre cet événement et la flambée épidémique en Chine. La mort de cette figure de l'opéra de Pékin succède à d'autres disparitions inexpliquées de personnalités en Chine : l'ancien footballeur Wang Ruoji est décédé quelques jours plus tôt à 37 ans ; le réalisateur Wang Jingguang est mort alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Le célèbre acteur de série Gong Jintang, 84 ans, est décédé le jour de l'An.

La Chine déplore également la disparition du scénariste Ni Zhen, du professeur d'université Hu Fuming ou encore du patron et scientifique de renom Tang Weiguo, selon France Inter.

Ces décès de personnalités en Chine s'inscrivent dans un contexte de flambée épidémique depuis la fin de la politique du zéro Covid.

Le cas de l'Académie de l'Ingénierie de Chine a aussi suscité beaucoup d’inquiétude. La presse de Hong Kong, reprise par différents médias britanniques, a relaté la mort de 20 membres de l'Académie en moins d'un mois (en décembre), contre un taux de mortalité annuel habituellement à 16.

Bien au-delà des circonstances de ces disparitions, l'inquiétude qu'elles suscitent est révélatrice de l’état d’esprit des Chinois qui doutent de plus en plus du discours officiel des autorités sur la pandémie.

Le regain de l'épidémie en Chine est d'autant plus difficile à gérer pour l'exécutif qu'il survient après de violentes vagues de contestation en novembre dernier.