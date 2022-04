Covid-19 : la Chine prolonge le confinement des 26 millions d'habitants de Shanghaï

Coronavirus en Chine

La plus grande opération de ce genre depuis le confinement de la ville de Wuhan début 2020

Au moins 38 000 personnels médicaux ont été déployés à Shanghai en provenance d'autres régions dans ce que les médias d'État ont décrit comme la plus grande opération médicale nationale depuis la fermeture de la ville de Wuhan au début de 2020 après la première épidémie connue de coronavirus.

Ce confinement très strict veint d'être prolongé, et il touche les 26 millions d'habitants de Shanghaï. Mais cette mesure est très critiquée car elle va jusqu'à la séparation des enfants et des parents, si les uns sont malades et les autres ne le sont pas.

Shanghaï n'est pas la seule ville touchée et confinée, 23 villes chinoises sont sous confinement total ou partiel affecatant 193 millions de Chinois dans des zones représentant 13,6% du produit intérieur brut chinois selon la maison de courtage Nomura.