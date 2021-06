Covid-19 et vaccination des adolescents : le Comité consultatif national d’éthique déplore une décision trop rapide

Comité consultatif national d’éthique

Dans un communiqué diffusé mercredi 9 juin, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rapelle que le ministère de la Santé a souhaité, e 27 avril 2021, recueillir l’avis du CCNE sur la vaccination des enfants et des adolescents. Une question complexe aux yeux du CCNE qui "regrette que l’annonce gouvernementale d’ouverture de la vaccination aux adolescents ait été faite avant que son avis ait été rendu".

Et le CCNE ajoute : "Les formes graves de l’infection sont très rares chez les moins de 18 ans, le bénéfice individuel tiré de la vaccination s’en trouve donc limité pour la santé « physique ». En revanche, les conséquences de la pandémie sur la santé psychologique et mentale des enfants, et surtout des adolescents, sont pprofondes et probablement durables."

"Certains travaux estiment que l’immunité collective ne serait atteinte que si 85% de l’ensemble de la population était immunisée (par le vaccin ou par infection antérieure). Or, il s’avère peu probable que cet objectif puisse être atteint grâce à la seule vaccination des adultes." D'où l'idée de vacciner les jeunes.

Mais "La question d’une information adaptée (sur la balance bénéfices-risques, les incertitudes, les alternatives à la vaccination …) et du consentement doivent être au cœur de la démarche, tant pour ceux détenant l’autorité parentale que pour les adolescents. Rappelons en effet que le code de la santé publique insiste sur l’obligation de prendre en compte également le consentement de la personne mineure."

"Y a-t-il une urgence absolue à commencer la vaccination dès maintenant, alors que plusieurs indicateurs sont au vert et que la rentrée scolaire de septembre pourrait signer le début de la campagne ? Le CCNE regrette à cet égard que les décisions aient été prises si rapidement." conclut le CCNE