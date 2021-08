Covid-19 : vague de malades et de contaminations au Japon, 13 départements, dont Tokyo, en état d'urgence

Tokyo

Au Japon, dans 13 départements, les bars et restaurants doivent fermer dès 20 heures, et les habitants sont incités à réduire leurs sorties et les entreprises à développer le télétravail souligne Le Monde.

Sous l’effet du très contagieux variant Delta, les contaminations quotidiennes sont passées dans l’Archipel de 3 885, le 17 juillet, à 19 955 le 17 août.

Le nombre de malades graves s’établit, lui, à 1 646, un record qui pèse sur les hôpitaux publics, seuls à prendre en charge les patients infectés par le Covid-19. La majorité des établissements privés (soit 80 % des hôpitaux nippons) s’y refusent ajoute Le Monde.

La situation est particulièrement tendue à Tokyo, pourtant soumise à un état d’urgence depuis le 12 juillet.