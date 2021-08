Olivier Véran

Cette troisième dose devrait être injectée six mois au moins après la deuxième dose

Concernant la troisième dose de vaccin la Haute autorité de santé (HAS) doit rendre son avis cette semaine. "Je postule qu'elle nous dira de faire cette troisième injection chez toutes les personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les personnes traditionnellement appelées à se faire vacciner contre la grippe", a indiqué le ministre de la Santé sur BFMTV lundi soir.

"J'ai demandé à mes services de mettre en place le programme de 3e dose pour ceux et celles qui en relèvent" c'est-à-dire ceux qui relèvent de la vaccination contre la grippe.

Cette vaccination sera gratuite, elle sera prise en charge par l'Etat a confirmé Olivier Véran qui a précisé "Une fois que vous avez eu deux doses, vous êtes protégés mais la protection diminue au fil du temps donc il faut proposer une troisième injection aux plus fragiles."