Covid-19 : une majorité des décès est désormais liée au variant Omicron

Le variant Omicron est désormais lié à plus d’un décès sur deux avec Covid-19 à l’hôpital, selon des chiffres du ministère de la Santé.

Le variant Omicron, à l’origine des hausses spectaculaires des contaminations ces dernières semaines, est désormais lié à plus d’un décès sur deux lié à la Covid-19 à l’hôpital, selon des chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé.

Présent dans 99% des tests PCR positifs, 88% des entrées en hospitalisation conventionnelle et 79% des admissions en soins critiques, le variant Omicron a également concerné 57% des décès « survenus à l’hôpital avec Covid-19 » durant la semaine du 17 au 23 janvier, selon la direction des statistiques (Drees) dans un communiqué.

Sur cette même période, Santé publique France a recensé 1.598 décès liés au Covid à l’hôpital.

Détecté pour la première fois en France à la fin du mois de novembre, le variant Omicron est devenu majoritaire fin décembre, ce variant supplante son prédécesseur Delta progressivement « puisque les infections précèdent les hospitalisations d’environ une semaine, elles-mêmes précédant les décès d’environ une semaine », selon les explications de la Drees.

Fort heureusement, le variant Omicron « apparaît bien moins létal », les patients infectés présentant un « risque de décéder après être passé à l’hôpital réduit de plus de moitié ». Et ce, « quelle que soit (leur) protection vaccinale ».

Les personnes non vaccinées restent néanmoins les plus à risques. Elles représentent 39% des entrées en hospitalisation conventionnelle, 54% des admissions en soins critiques et 46% des décès entre le 20 décembre et le 16 janvier.

