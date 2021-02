Covid-19 : les hôpitaux français doivent passer en "organisation de crise"

Des soignants avec un patient atteint de Covid-19.

Une nouvelle vague arrive-t-elle ? Le JDD dévoile ce dimanche un document confidentiel signé de la direction générale de la santé (DGS) et de celle de l'offre de soins (DGOSD), adressé aux agences régionales de santé (ARS) et aux hôpitaux et cliniques. Intitulé "Organisation de l'offre de soins en prévision d'une nouvelle vague épidémique", ce document leur demande de passer en "organisation de crise". Elle "doit être mise en œuvre dans chaque Région, quel que soit le niveau de tension hospitalière, et doit être opérationnelle dès le jeudi 18 février", intime le courrier.

Cette organisation implique d'augmenter le nombre de lits et de mobiliser tout le personnel médical disponible. Les établissements sont invités à mettre en oeuvre une "déprogrammation graduelle et adaptée" des actes chirurgicaux non urgents et des "cellules de recherche et de suivi des lits de réanimation disponibles" vont être mises en place au sein des ARS, ajoute le JDD.

Toutes les ressources humaines, comme "la réserve sanitaire", devraient être mobilisées et les dispositifs facilitant l'augmentation du temps de travail des soignants, reconduits, précise le journal.