Covid-19 : les écoles sont un des lieux majeurs de la contamination, aujourd'hui, en France, selon l'épidémiologiste Antoine Flahault

Ecole

Invité sur RTL mecredi matin, l'épidémiologiste et professeur de Santé publique à l’Université de Genève Antoine Flahault, estime que les écoles sont un des lieux majeurs de la contamination, aujourd'hui, en France.

"Il n'y a plus beaucoup de lieux de contamination chez les adultes, une fois qu'on a fermé les bars et les restos, la vie culturelle, la vie sportive, qu'il y a le couvre-feu, que beaucoup de gens sont en télétravail..."

"La France, les politiques et les pédiatres ont eu raison de rappeler que l'école était un droit fondamental des enfants (...) on ne peut pas indemniser une scolarité manquée, souligne-t-il malgré tout. Ce n'est pas de gaîté de cœur qu'on dit que l'école est un lieu de transmission, mais il ne faut pas avoir la tête sous le sable. L'école devrait être bien davantage sécurisée avec des tests bien plus réguliers et massifs, ventiler et vérifier la ventilation par des capteurs de CO2" a ajouté l'épidémiologiste.