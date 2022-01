Covid-19 : les aides économiques prendront fin avec la suppression des mesures de restriction précise Bruno Le Maire

Bruno Le Maire

"Je maintiendrai les aides sectorielles tant que les mesures sanitaires seront maintenues" a annoncé Bruno Le Maire, sur le plateau de la chaîne Public Sénat.

"Ce qui coûte le plus cher, ce n’est pas le soutien aux restaurateurs, au toursime, aux boites de nuit, à l’économie, qui se chiffre à 120 millions d’euros pour les coûts fixes. Ce qui coûte le plus cher, disons-le, ce sont les tests de dépistage, qui nous reviennent à 1,5 milliard"

Quand on lui demande si elle est encore tenanble cette politique de tests massifs, le ministre de l'Economie répond : "La santé, comme on dit, n'a pas de prix, il était nécesssaire pour garantir la sécurité samitaire des Français que les tests soient gratuits sous certaines conditions, ce que nous espérons tous, et le ministre de l'Economie aussi, c'est que nous puissions sortir de cette crise sanitaire rapidement.

Face à la hausse prix des fruits et légumes, certains réclament un chèque "Fruits et Légumes", Bruno Le Maire répond : "Je ne suis pas favorable à la multiplication des chèques. Il y a une interrogation, une inquiétude des Français sur leur pouvoir d‘achat, la première réponse que nous apportons, c’est l’emploi. Quand on a un emploi, un salaire, on voit ces questions là avec un peu plus de sécurité"