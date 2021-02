Covid-19 : le Conseil scientifique plaidait pour un reconfinement national pour le mois de février

Le Conseil scientifique préconisait de recourir à un reconfinement face à la pandémie de Covid-19 au mois de février selon un document rendu public.

Dans une note du 29 janvier dernier et publiée mercredi, le Conseil scientifique recommandait un confinement de quatre semaines face à la menace des variants.

Alors que le Premier ministre, Jean Castex, pourrait annoncer de nouvelles mesures lors de sa conférence de presse ce jeudi 25 février pour freiner l'épidémie, un avis du Conseil scientifique vient d'être rendu public. Les membres de cette institution avaient en effet recommandé dès le 29 janvier un "confinement strict de quatre semaines" à compter du mois de février, selon une note rendue publique cette semaine sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.

Intitulé "Point de situation sur les variants, modélisations, perspectives pour le mois de mars", ce rapport a été rédigé par le Conseil scientifique.

Les membres du Conseil scientifique ont fait état de la "transmissibilité accrue du variant anglais" et d'une "progression" dans les pays comme la France, des nations n'ayant pas décidé de recourir à un reconfinement strict.

Après avoir mené deux études indépendantes et suite au constat de l'impact positif de mesures renforcées dans "les pays les plus touchés" comme l'Angleterre, l'Irlande et le Portugal, le Conseil scientifique préconisait donc dans cette note le retour à un confinement strict pour une durée de quatre semaines dans l'Hexagone.

Selon ce rapport, les modélisations révèlent qu'en l'absence de renforcement des mesures sanitaires "l'augmentation rapide et importante du nombre de cas et des hospitalisations" est à prévoir ainsi qu'une croissance rapide du nombre d'hospitalisations, dépassant "celui observé durant la première vague de la pandémie", selon le Conseil scientifique.

Le Conseil Scientifique listait également les effets d'un reconfinement généralisé en France avec la baisse de "la circulation du virus autour de 5.000 contaminations journalières", la fin de la vaccination dans les Ehpad et la possibilité de construire une stratégie de dépistage des variants et dans les lieux à risque.