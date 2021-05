Covid-19 : le Conseil scientifique alerte sur un risque d’une « possible quatrième vague » suite au nouveau calendrier du déconfinement

La terrasse d'un bar lors de la première phase de déconfinement en 2020.

Alors que les terrasses des bars et des restaurants s’apprêtent à rouvrir, le Conseil scientifique a délivré des recommandations avant la prochaine étape du déconfinement. Les membres du Conseil scientifique s’inquiètent du « décalage entre les conditions d’ouverture envisagées et le niveau de vaccination de la population » le 19 mai.

Dans un document de 36 pages remis au gouvernement jeudi, le Conseil scientifique s’inquiète pour le calendrier du déconfinement et sur le fait qu’il ne repose pas sur des données épidémiologiques. Selon des informations du Monde, l’instance plaide pour une réouverture « prudente et maîtrisée » afin d’éviter une « possible quatrième vague » de l’épidémie de Covid-19 dès cet été.

Le Conseil scientifique – qui s’est « autosaisi » pour rédiger cet avis, contrairement à d’autres, sollicités par l’exécutif – reconnaît que la réouverture est « souhaitable » car elle « répond à de fortes attentes et donne une perspective à l’ensemble de la société », avec des bénéfices psychologiques, sociaux et économiques « sans doute majeurs ».

L’instance s’alarme néanmoins du « décalage entre les conditions d’ouverture envisagées et le niveau de vaccination de la population qui sera atteint » le 19 mai, la date à laquelle les commerces et les terrasses de café rouvriront.

Le Conseil scientifique tient à mettre en garde contre « une sortie précipitée ». Les membres de cette instance recommandent d’attendre que 35 millions de Français (les deux tiers de la population adulte) aient reçu une première injection pour lever les mesures de freinage.

Les scientifiques redoutent que la perspective du déconfinement n’incite les Français à baisser leur niveau de vigilance face à l’épidémie.

Selon le Conseil scientifique, une « lassitude s’est installée chez nos concitoyens ». Selon eux, les Français sont maintenant gagnés par « une impression délétère de ne plus voir le bout du tunnel. Le relâchement des mesures de restriction ne doit pas être considéré comme un signal de relâchement général ».

Le Conseil scientifique préconise d’ajuster le degré d’ouverture dans chaque région, en fonction de la dynamique épidémique, de la circulation des variants, du niveau de vaccination, et de la situation dans les hôpitaux :

« Cette approche régionalisée pourrait être mise en place dès la mi-mai ».