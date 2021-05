Covid-19 : le bilan hebdomadaire de Santé Publique France souligne la diminution des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques

Ecole

Dans son point épidémiologique hebdomadaire daté du 6 mai, Santé Publique France, constate des signes positifs mais la mortalité reste toujours élevée au cours de la semaine du 26 avril au 2 mai 2021.

- Diminution des indicateurs épidémiologiques, restant à des niveaux toujours élevés, avec une persistance de la tension hospitalière

- Diminution du taux d’incidence pour la troisième semaine consécutive dans toutes les classes d’âge

- Diminution des nouvelles hospitalisations (-13%) et des admissions en soins critiques (-18%)

Par contre, la mortalité liée à la COVID-19 est toujours élevée avec 1.995 morts.

Au niveau national, 150 275 nouveaux cas ont été confirmés, soit environ 21 500 cas en moyenne chaque jour.

En Métropole, les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France restent les plus touchées. Tandis qu'Outre-mer, on constate une augmentation du taux d’incidence à La Réunion, et une stabilisation en Guyane et en Guadeloupe.

En lien avec la réouverture des écoles le 26 avril, le nombre de cas ayant fréquenté le milieu scolaire a été multiplié par 5,4 pour atteindre 2 755 cas. Parmi ces cas, 50% étaient âgés de moins de 10 ans, et 19% de plus de 18 ans.