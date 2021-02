Covid-19 : la Haute Autorité de santé approuve le vaccin d'AstraZeneca mais pour les moins de 65 ans

La Haute Autorité de santé a donné son feu vert, ce mardi 2 février, à l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19, mais seulement pour les moins de 65 ans.

La présidente de la Haute Autorité de Santé, Dominique Le Guludec, s’est exprimée lors d'un point presse en ligne :

« Il manque des données pour les patients de plus de 65 ans, ces données vont arriver dans les semaines qui viennent, dans l'intervalle, nous recommandons son utilisation chez les moins de 65 ans ».

En attendant de plus amples données, la HAS propose donc de vacciner en priorité les professionnels de santé et les personnes âgées de 50 à 65 ans.

Le gouvernement va maintenant devoir préciser s’il suit les recommandations de la HAS ou si, comme pour le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer/Bointech, il préfère s’en affranchir.

Le 29 janvier dernier, l’agence européenne du médicament (EMA) avait autorisé le vaccin d’AstraZeneca pour tous les adultes, y compris les personnes âgées.

Le vaccin d’AstraZeneca n’utilise pas la même technologie que ceux de Pfizer/Biontech et Moderna, l’ARN messager, mais un vecteur viral. Il n’est donc pas nécessaire de le stocker à des températures très froides.

2,5 millions de doses sont attendues en France en février, dont une première livraison de 450.000 doses dès la fin de la semaine, selon le ministère de la Santé.