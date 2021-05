Covid-19 : l'été pourrait devenir un cauchemar selon Karine Lacombe (hôpital Saint-Antoine Paris) le calendrier de déconfinement est trop optimiste

Karine Lacombe

L'été "peut devenir un cauchemar" a estimé jeudi matin l'infectiologue Karine Lacombe sur BFMTV.

La cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, juge que le calendrier de déconfinement fixé par Emmanuel Macron est "très, très optimiste".

Elle explique : "On a pu modéliser ce qui risque de se passer en fonction de différents paramètres que ce soit par exemple l'incidence des nouveaux cas, mais également l'intensité de la vaccination."

Elle ajoute que "depuis janvier les décisions qui sont prises ne sont plus scientifiques mais des prises décision qui sont politiques. C'est un pari, avec beaucoup d'inconnues"

Selon elle, la grosse variable d'ajustement pour qui va nous permettre de passer un bon été ce sera le rythme de la vaccination et bien sûr les comportements individuels de chacun, respect des gestes barrières etc... Et il faudra gérer les différences d'une région à l'autre