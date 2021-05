Covid-19 : l'Autriche va cesser d'utiliser le vaccin AstraZeneca

Des doses du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19.

L’Autriche va arrêter d’utiliser le vaccin AstraZeneca lors de ses campagnes de vaccination. Après la Norvège et au Danemark, le gouvernement autrichien évoque des problèmes de livraisons ainsi qu'une mauvaise réputation pour justifier sa décision.

L'Autriche va cesser d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca, évoquant les problèmes de livraisons de doses et sa mauvaise réputation. Des décisions similaires avaient été prises par la Norvège et le Danemark face à des risques rares mais graves de complications.

« Nous continuerons probablement à administrer de premières doses jusqu'à début juin, puis c'est tout. (...) AstraZeneca sera abandonné », selon les précisions du ministre de la Santé, Wolfgang Mückstein, dans une émission télévisée tard lundi soir sur la chaîne privée Puls 24.

Outre les retards de livraisons persistants, le ministre a mis en avant les réticences dans la population, à cause de très rares cas de thromboses que le vaccin peut provoquer.

L'Autriche, dont un tiers de la population de 8,9 millions d'habitants a déjà reçu une dose, a passé commande de millions de vaccins pour 2022 et 2023 et compte principalement sur les laboratoires BioNtech/Pfizer et Moderna, qui utilisent la technologie de l'ARN messager.

Le Danemark avait décidé en avril de renoncer au vaccin AstraZeneca, suivi en mai de la Norvège. La plupart des pays européens qui continuent d'utiliser ce vaccin ont assorti son usage de conditions d'âge.