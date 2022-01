Covid-19 : bientôt une vie normale selon le directeur général de Pfizer

Pfizer

© David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"C’est une nouvelle France qui nous a ouvert les portes, accueillante envers les investissements étrangers, notamment industriels. Les réformes menées ont rendu le pays très compétitif." déclare Albert Bourla, directeur général de Pfizer dans une interview au Figaro.

"De plus, le savoir-faire dans les technologies de santé y est parmi les meilleurs en Europe, avec des scientifiques de grande qualité et des travailleurs hautement qualifiés. L’implication du président Macron a fait la différence" ajoute le patron de Pizer.

Il annonce quele groupe va investir plus de 520 millions d’euros en France sur cinq ans. Et il renforce ses capacités de production, via un accord avec Novasep, qui produira le principe actif du Paxlovid, son médicament anti-Covid sur son site de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) souligne Le Figaro.

"Nous allons bientôt pouvoir reprendre une vie normale. Nous sommes bien placés pour y parvenir au printemps, grâce à tous les outils à notre disposition: des tests, des vaccins très efficaces - même contre Omicron, ils protègent des risques d’hospitalisation et de décès - et les premiers traitements à prendre à la maison." ajoute le directeur général de Pfizer.