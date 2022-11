Coupe du monde au Qatar : Gianni Infantino, le patron de la FIFA, se sent « arabe », « gay », « travailleur migrant »

Gianni Infantino s'est exprimé lors d'une conférence de presse à la veille du début de la Coupe du monde.

Alors que la Coupe du monde au Qatar débute officiellement ce dimanche. Le président de la FIFA, Gianni Infantino a affirmé se sentir « arabe », « gay », « travailleur migrant », lors de la conférence de presse inaugurale du Mondial 2022 samedi à Doha :

« Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant ».

L’organisation de la Coupe du monde au Qatar a été très critiquée notamment vis-à-vis des droits humains, de l’impact de la compétition sur l’environnement et des discriminations à l’encontre de la communauté LGBTQ+.

Le patron de la FIFA a néanmoins tenu à dénoncer les « leçons de morale » qui relèvent de l'« hypocrisie », à la veille de l'ouverture de la Coupe du monde au Qatar :

« Ce qu'il se passe en ce moment est profondément, profondément injuste. Les critiques sur le Mondial sont hypocrites. Pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3.000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3.000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Ces leçons de morale sont justes de l'hypocrisie ».

Le Qatar est le premier pays arabe à organiser la Coupe du monde.

Les autorités qataries ont subitement interdit vendredi la vente d'alcool à proximité des stades.

