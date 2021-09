Agnès Buzyn

Selon Le Monde, les trois juges – Janine Drai, Bruno Lavielle et Catherine Schneider – de la reprochent à l’ancienne ministre sa gestion de la crise liée au Covid-19, et notamment l’absence d’anticipation de son administration : ils envisagent donc de mettre en examen l'ancienne ministre de la Santé pour deux motifs distincts : l’« abstention volontaire de combattre un sinistre », infraction visée initialement par les juges, mais aussi, désormais, la « mise en danger de la vie d’autrui ».

Agnès Buzyn a quitté ses fonctions de ministre de la santé le 16 février 2020, pour préparer la campagne des élections municipales à Paris, et ce, alors qu’elle connaissait la situation sanitaire déplorable du pays, assailli par la première vague de Covid-19 rappelle Le Monde.

Ce qui ne l’avait pourtant pas empêchée de déclarer publiquement, le 24 janvier 2020 : « Les risques de propagation du coronavirus dans la population sont très faibles. » Or, elle devait, quelques semaines plus tard, se contredire dans des déclarations au Monde : « On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade. (…) Le 11 janvier, j’ai envoyé un message au président sur la situation. » ajoute Le Monde.