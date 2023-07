Contre-offensive ukrainienne : Kiev revendique des victoires à Bakhmout et dans le sud du pays

Kiev revendique des victoires à Bakhmout et dans le sud du pays

Malgré la lenteur de l'attaque, confronté à une armée russe puissamment retranchée, Kiev assure ce lundi avoir grappillé du terrain aux Russes dans l'est et le sud du pays.

Même lente, même confrontée à un ennemi redoutable, la contre-offensive avance, assure Kiev. Ce lundi, les autorités ukrainiennes ont fait état des progrès de leur armée, principalement sur deux fronts : A Bakhmout, dans le Donbass, et dans la région de Zaporijia, dans le sud du pays. Sur le premier, Kiev a affirmé avoir capturé des positions clés en hauteur autour da la ville, lui permettant de menacer les troupes russes encore présent dans les ruines après des mois de combats acharnés.

"Nos troupes ont pris le contrôle de hauteurs clés autour de Bakhmout", a clamé sur Telegram la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar, ajoutant que ces positions permettaient de contrôler "les entrées, les sorties et les mouvements de l'ennemi dans la ville". Les ukrainiens ne semblent pas vouloir abandonner cette ville désormais largement détruite et qui a concentré les affrontements avec l'armée russe en début d'année, alors que de nombreux analystes considéraient sa perte comme acceptable étant donné la solidité des positions ukrainiennes autour de celle-ci.

Plus tôt dans la journée, Andriï Kovaliov, le porte parole de l'armée ukrainienne, a affirmé à la télévision ukrainienne que "plus de 10 km² de terres ukrainiennes ont été libérés dans le sud de l'Ukraine la semaine dernière" ainsi que "4km² libérés dans le secteur de Bakhmout" à l'Est.

Additionnés à ceux que l'on connaissait déjà, ces chiffres amènent la surface totale reprise par l'Ukraine depuis le lancement de sa contre-offensive début juin à 193 km2 . Selon Andriï Kovaliov, les progrès territoriaux se sont surtout concentrés dans le sud : l'armée ukrainienne a en effet repris "169 km2 dans les secteurs de Melitopol et de Berdyansk", les deux principales villes du sud de l'Ukraine actuellement sous le contrôle de la Russie, pour seulement 24 km2 dans le secteur de Bakhmout, où les forces de Moscou étaient bien installées et en maîtrise du terrain. De nombreux experts estiment que les conquêtes les plus importantes pour l'Ukraine se situent dans le sud, où la prise de Melitopol destabiliserait durablement le dispositif logistique russe.

Au sujet de la situation à Bakhmout, toujours décrite comme difficile, Andriï Kovaliov explique que "Les militaires ukrainiens se retranchent sur les lignes atteintes, infligent des dommages par l'artillerie sur les cibles ennemies identifiées. L'ennemi résiste, transfère des unités, utilise activement ses réserves. Des combats intenses se déroulent ici". Comme attendu étant donné l'importante préparation défensive de l'armée russe, la contre-offensive ukrainienne progresse lentement, de l'aveu même du président Volodymyr Zelensky.

Ce dernier a obtenu vendredi des Etats-Unis la livraison de controversées bombes à sous-munitions, interdites dans de nombreux pays, signe que l'Otan reconnaît la situation complexe où se trouve l'armée ukrainienne, notamment quand à ses stocks de munitions. L'Ukraine affirme également avoir besoin de plus d'artillerie et d'avions de combat F-16.