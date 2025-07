Jugement sévère

Le Conseil Constitutionnel invalide les comptes de trois députés et les contraints à démissionner

Trois députés – deux macronistes et une élue alliée du Rassemblement national – ont été déclarés inéligibles pour un an par le Conseil constitutionnel ce vendredi, après le rejet de leurs comptes de campagne. Ces décisions, sans appel, entraînent leur départ immédiat de l’Assemblée nationale et annoncent l’organisation prochaine de législatives partielles dans leurs circonscriptions.