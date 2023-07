Stéphane Bern, le présentateur de l'émission "Le village préféré des Français", alors qu'il présentait son Loto du patrimoine, photo d'illustration AFP

Les Françaises et les Français ont finalement choisi. Cette année, comme les précédentes, ils étaient amenés à se prononcer en faveur de leur village favori pour désigner ce qui, de toute évidence, s’impose comme la plus belle commune du pays. En tout et pour tout, rapporte le Huffington Post sur son site, quatorze candidats prétendaient à ce titre en 2023. En voici la liste exhaustive :

Beaulieu-lès-Loches, dans le Centre-Val de Loire ;

Beaumont-en-Auge, en Normandie ;

Belcastel, en Occitanie ;

Belvès, dans la Nouvelle-Aquitaine ;

Druyes-les-Belles-Fontaines, en Bourgogne-Franche-Comté ;

Entre-Deux, à la Réunion, en Outre-Mer ;

Esquelbecq, dans les Hauts-de-France, qui a d’ailleurs remporté la victoire ;

Flagy, en Île-de-France ;

Hattonchâtel, dans le Grand-Est ;

Lassay-les-Châteaux, dans le Pays de la Loire ;

Lavoûte-Chilhac, en Auvergne-Rhône-Alpes ;

Lumio, en Corse ;

Pontrieux, en Bretagne ;

Saintes-Maries-de-la-Mer, en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette fois-ci, poursuivent nos confrères, le vote des Françaises et des Français s’est porté en faveur de la commune des Hauts-de-France. “Une grande fierté pour la Flandre et pour le Nord !”, a d’ailleurs réagi le département sur les réseaux sociaux, non sans rappeler que ce n’est pas la première fois que la région l’emporte : il y a 5 ans, c’était la commune de Cassel qui triomphait.

Le village d’Esquelbecq, poursuit le site d’information, est situé à 20 kilomètres au sud de Dunkerque. La commune a tout d’une bourgade flamande typique et est connue pour “son château parfaitement entretenu”, lequel est d’ailleurs “bordé de douve”, peut-on lire sur le site du Huffington Post, qui reprend les éléments de France 3. Il compte 2 125 habitants. Le maire n'a d'ailleurs pas hésité à parler du "reflet d'une région qui gagne".

Cette année, comme les précédentes, le village préféré des Français a été désigné à l’occasion de l’émission du même nom, que présente Stéphane Bern. Il s’agit d’un programme télévisé diffusé par France 3 depuis 2012, avec dans l’idée de donner davantage de visibilité au patrimoine culturel et architectural français.