© JULIEN DE ROSA / AFP

Campagne électorale

Congrès LR : Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin appellent à voter pour Valérie Pécresse pour le second tour

Après l'annonce des résultats du premier tour du Congrès des Républicains, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont appelé à voter pour Valérie Pécresse au second tour. Les adhérents des Républicains vont choisir leur candidat pour l'élection présidentielle de 2022 entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse. Les résultats du second tour seront communiqués ce samedi.