Conflit entre la Russie et l’Ukraine : Emmanuel Macron espère que la France « n’aura pas à partir en guerre »

Emmanuel Macron et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse.

Dans une vidéo publiée afin de soutenir la campagne de Valérie Hayer aux élections européennes, le président de la République s’est exprimé sur le sujet de la défense. Emmanuel Macron espère que la France « n’aura pas à faire la guerre ». Selon des informations du Figaro, cette déclaration du chef de l’Etat était en réalité une réponse à la question d’un internaute : « Allons-nous partir en guerre ? ».

Emmanuel Macron a donné son sentiment sur ce sujet sensible :

« L'Ukraine a été attaquée par la Russie, et à un moment donné, il faut qu'on arrive à dissuader la Russie de continuer à avancer. En Ukraine se jouent la souveraineté et l'intégrité du territoire de ce pays. Mais se joue aussi l'état de droit, nos règles communes. Et si on laisse faire en Ukraine c'est la loi du plus fort. Et on ne peut pas être en sécurité, ça se passe à 1.500 kilomètres de chez nous. Nous-mêmes, on perdrait toute crédibilité et sécurité se faisant. Donc, on joue beaucoup de notre avenir et de notre sécurité en Ukraine. [...] Il faut donc livrer plus de matériel aux Ukrainiens, mais on doit dire aussi à un moment donné si les Russes vont trop loin, nous tous Européens. On doit être prêts à agir pour les en dissuader ».

Le chef de l’Etat espère que la situation d’entrer en guerre ne se présentera pas :

« Donc non, j’espère de toutes mes forces qu’on n’aura pas à partir en guerre. Non, la France n’est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C’est pour ça qu’il faut s’armer, et qu’il faut être dissuasifs et crédibles vis-à-vis parfois de nos adversaires en leur disant : « si vous allez trop loin et que si vous menacez nos intérêts, ma propre sécurité alors je n’exclus pas d’intervenir » ».

Le président de la République avait déjà évoqué ces derniers mois le potentiel envoi de troupes, qui ne devait pas être « exclu ».

Lors d’une récente interview pour The Economist, Emmanuel Macron a précisé sa vision :

« Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui - on devrait légitimement se poser la question ».

La situation en Ukraine est à nouveau inquiétante suite à la récente offensive russe aux abords de Kharkiv.