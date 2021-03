Confinement : conférence de presse de Castex et Véran, le sort de l'Île-de-France et des Hauts-de-France sera connu à 18 heures

Jean Castex

Une restriction des déplacements entre les régions serait aussi envisagée, en plus d'un confinement le week-end, mais les écoles devraient rester ouvertes

Un an jour pour jour après le premier confinement en France, le président Emmanuel Macron s'apprête à prendre «des mesures supplémentaires» applicables dès ce week-end note Le Figaro

"Le premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront une conférence de presse ce jeudi à 18 heures pour annoncer les restrictions prises «dans les territoires les plus touchés», à savoir l'Île-de-France et les Hauts-de-France, qui pourraient connaître un confinement le week-end, voire même un confinement «strict», selon Gabriel Attal. Une restriction des déplacements entre les régions est elle aussi envisagée" ajoute le quotidien.

"Ces derniers jours, plusieurs ministres et députés d'Ile-de-France ont, eux, fait savoir à Jean Castex qu'ils étaient favorables à un confinement sept jours sur sept dans la région" écrit Le Parisien.

« Un confinement est une mesure lourde économiquement, socialement, psychologiquement et sur le plan éducatif. Elle ne peut être que la dernière des mesures lorsque la situation sanitaire, notamment en termes d'occupation des capacités de réanimation, l'exige » selon un conseiller de l'Elysée cité par Le Parisien.

Selon le porte-parole du gouvernement, cité par Libération, il ne faut pas s’attendre à des «mesures supplémentaires, autres que celles déjà mises en place ces dernières semaines» en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, région elle aussi très touchée par l’épidémie. Sauf surprise, les écoles, partout en France, resteront ouvertes.