Concert-test d'Indochine : des résultats encourageants

Le concert d'Indochine était précédé d'un DJ set d'Etienne de Crécy

Les données d’une étude de l’AP-HP sur le concert-test d’Indochine à l’Accord Arena de Paris le 29 mai concluent à « l’absence de sur-risque d’infection par le SARS-CoV-2 chez les participants ».

Le concert avait rassemblé près de 4 000 participants. Tous étaient négatifs juste avant le jour J et chacun devait porter un masque chirurgical durant les 4 heures passées dans une salle de concert disposant d’un système de ventilation optimisé. Le public était tenu de se désinfecter les mains, tandis que l’espace bar/restaurant et les zones fumeurs étaient fermés. Les participants étaient jeunes (âge médian de 27 ans), en majorité des femmes (57 %), et un sur deux avait reçu au moins une dose de vaccin.

Les premiers résultats de l’étude SPRING s’appuyant sur le concert expérimental #AmbitionLiveAgain démontrent l’absence de sur-risque d’infection par le SARS-CoV-2 chez les participants au concert https://t.co/weFRQgGnou pic.twitter.com/1hHX19gzNV — AP-HP (@APHP) July 8, 2021

Les 4 000 spectateurs ont réalisé un auto-prélèvement salivaire PCR 7 jours après le concert et seuls 8 d’entre eux ont été positifs. A noter que 5 de ces 8 personnes étaient déjà positives le jour du concert et avaient donc été contaminées auparavant. Dans le groupe « contrôle » de près de 2 000 participants qui ne sont pas entrés dans la salle mais qui ont été soumis au même protocole, 3 ont été positifs 7 jours plus tard.

Selon l’AP-HP, les ratios de contaminés à J + 7 au sein de chaque groupe sont donc très proches, respectivement 0,2 % et 0,15 %. Ceci « correspond au taux d’incidence en Île-de-France estimé dans les deux semaines précédant l’événement », indique l’AP-HP, qui vante une expérience « incluant un nombre important de personnes » et devant porter des masques chirurgicaux et non FFP2. « C’est la première fois que sur le plan scientifique nous avons réussi obtenir des résultats aussi robustes, la plupart des autres études étant observationnelles », confirme au Parisien Constance Delaugerre, professeure de virologie à l’hôpital Saint-Louis de Paris, qui pilotait le projet.

Le respect du port du masque chirurgical durant le concert (sur le nez et la bouche ») a lui été évalué à 91 % grâce à des caméras et une intelligence artificielle.

Le doute subsiste quant à l’efficacité de ce protocole en présence du variant delta.