Une semaine après avoir annulé son concert à Metz dans l’ancienne église Saint-Pierre-aux-Nonnains, Bilal Hassani annonce dans l'émission Quotidien avoir déposé plusieurs plaintes pour incitation à la haine, à la violence et pour discrimination contre des mouvements d’extrême droite et des personnes. Cette Église a été désacralisée au XVIe siècle et est mainetnant une salle de spectacles.

Les mouvements en question sont Aurora, Civitas et un groupement, "discussion natio Metz". Ce dernier a tenu "des propos menaçants et a voulu mener des actions violentes le jour du concert", selon Amina Frühauf, la mère de Bilal Hassani.