Commission européenne : pourquoi l’Américaine Fiona Scott Morton a-t-elle renoncé à son poste ?

Margrethe Vestager a annoncé que Fiona Scott Morton renonçait à son poste.

Les critiques et la polémique ont finalement eu raison de la volonté de Fiona Scott Morton d'intégrer la Commission européenne au poste d'économiste en cheffe de la direction générale de la concurrence, selon Le Point. Dans un courrier adressé à la commissaire Margrethe Vestager, elle dit renoncer à ce poste pour lequel elle a été sélectionnée, mardi 11 juillet.

« Compte tenu de la controverse politique qui a surgi en raison de la sélection d'un non-Européen pour occuper ce poste et de l'importance que le directeur général ait le plein soutien de l'Union européenne telle qu'elle l'applique, j'ai déterminé que la meilleure ligne de conduite est pour moi de me retirer et de ne pas occuper le poste d'économiste en cheffe ».

Margrethe Vestager, convoquée par la commission Econ, n’a pas pu convaincre les parlementaires européens qui avaient protesté contre ce choix.

La commissaire danoise a refusé de rendre publics les conflits d'intérêts de sa candidate avec les Gafam en précisant qu'il était d'usage qu'ils soient détaillés après la nomination et avant la signature du contrat.

Les commissaires Thierry Breton, Paolo Gentiloni, Nicolas Schmit, Elisa Ferreira et le haut représentant Josep Borrell ont réclamé à Ursula von der Leyen de « réexaminer » sa décision.

La fronde et la colère au sein des eurodéputés était trop importante pour que Fiona Scott Morton puisse être maintenue.

Des élus ont critiqué les anciennes fonctions de Fiona Scott Morton comme responsable de l'analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice, entre 2011 et 2012, ou de consultante pour des grands groupes de la tech comme Amazon, Apple et Microsoft. Ils ont dénoncé de possibles conflits d'intérêts et le risque d'une ingérence de Washington dans des décisions de l'UE.

La polémique et les critiques concernant la nomination de cette ancienne de l'Administration Obama, ex-consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, a provoqué une vive polémique à Bruxelles et conduit à sa chute et à son renoncement.

Les Parlementaires risquent d’exiger, à l'avenir, d'être beaucoup plus consultés dans le cadre de l'attribution des postes importants de la Commission.

Le candidat espagnol, finaliste contre Scott Morton, Jose Ganuza Fernandez, a toutes ses chances. Il est docteur en économie de l'université Carlos-III de Madrid, qui a poursuivi ses recherches à l'université de Toulouse et de Californie.