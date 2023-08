« Comment peut-on dire que le RN n’est pas républicain ? » : Sarkozy critiqué à gauche après ses propos sur Le Pen

Capture d'écran TF1

Invité du «20 heures» de TF1 mercredi soir, à l’occasion de la sortie de son dernier livre, Le Temps des combats (Ed. Fayard), l’ancien président a dressé le portrait-robot du candidat idéal pour battre le Rassemblement national (RN). « Le seul rempart efficace contre Marine Le Pen (...), c'est d'avoir un candidat de la droite républicaine qui est capable de fédérer les éléments de droite qui sont dans la majorité de M. Macron et les éléments de droite qui sont dans l'opposition », a-t-il estimé. Avant d’ajouter : « Sans unité entre ces deux camps, rien ne sera possible ».

L’ancien président de la République a jugé « injuste et insultant » le « procès en illégitimité » intenté, selon lui, à Marine Le Pen. « Un parti qui présente des candidats aux élections et qui a un groupe parlementaire d'une centaine de députés, comment peut-on dire qu'ils ne sont pas républicains ? Et je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite, ces leçons de morale », a-t-il lancé. S’il estime que Marine Le Pen a « progressé », il ajoute cependant qu’ « elle n’a pas l’expérience, elle n’a pas l’équipe et elle n’a pas le projet. Jamais je ne voterai pour elle ».

Suffisant pour s’attirer les foudres de la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête : « Le prétendu "arc républicain" se construit. Une gifle à Médine, une bise à Le Pen », a réagit le président des Insoumis sur X (ex-Twitter).

« De Chirac à Sarkozy, la déchéance d’une certaine idée de la République est actée. Non, un parti raciste ne peut pas faire partie de la République », a renchéri le député LFI de l’Essonne, Antoine Léaument.