Comment des consultants comme McKinsey gèrent la France

McKinsey

Une nouvelle race de bureaucrates rôde dans les couloirs parisiens du pouvoir gouvernemental. Des consultants de haut niveau issus d'entreprises comme McKinsey, Accenture, BCG et Capgemini jouent un rôle de plus en plus important remplaçant, une génération de hauts fonctionnaires.

De nouveaux chiffres dévoilés par l'édition euroépenne du site d'information américain Politico montrent que McKinsey a obtenu la part du lion dans une série de contrats récents signés avec six cabinets de conseil pour des projets liés au COVID-19, avec 4 millions d'euros sur un total de 11,2 millions d'euros allant pour le seul McKinsey.

Tout le monde n'apprécie pas, et Politico cite la députée conservatrice Véronique Louwagie, rapporteure budgétaire sur plusieurs dossiers de santé : "«De manière générale, l'embauche de cabinets de conseil ne me choque pas trop», a-t-elle déclaré. Mais "la fréquence me dérange, l'accélération [ces derniers mois] aussi", a-t-elle ajouté. "La question aujourd'hui est: est-il normal qu'une administration comme celle de la santé ne puisse pas remplir un certain nombre de missions?".

Depuis le 30 novembre, la firme américaine est chargée de sauver le déploiement de la vaccination dans le pays, pour un montant total de 3,4 millions d'euros, selon les chiffres obtenus par Louwagie. Un montant supplémentaire de 600 000 € a été facturé pour la mise en place d'une «tour de contrôle stratégique» à Santé publique France, l'agence de santé du pays.