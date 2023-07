Climat : Les mesures environnementales soutenues surtout par les franciliens et les plus aisés selon une étude

De quoi complexifier encore l'équation politique de l'écologie ? Le baromètre annuel d'opinion de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le service statistique du ministère de la Santé publié ce mardi confirme bien que "Les problèmes environnementaux apparaissent comme l'une des préoccupations majeures des Français".

Cependant, l'étude menée auprès de 4 000 citoyens adultes représentatifs de la population française, révèle que lorsqu'il s'agit de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le déréglement climatique et le réchauffement, ces mesures environnementales sont d'avantage soutenues par les Franciliens et les personnes les plus socialement favorisées que les autres catégories sociales et que les habitants des communes rurales.

Selon l'étude de la DRESS "Le revenu et le lieu de résidence sont deux facteurs qui jouent sur le degré d'acceptabilité des mesures environnementales". En effet, selon celle-ci, 57% des Franciliens se disent par exemple favorables à l'augmentation de la taxe carbone contre 20% des résidents des communes rurales et près d’un tiers des résidents des autres unités urbaines. Chez les cadres, ils sont 47% à y être favorables contre 35 % pour l'ensemble des personnes interrogées.

Ces chiffres s'expliquent logiquement : Il est naturel d'être d'avantage favorable à une mesure qui nous impacte moins. Or toute taxe sur le carburant automobile pénalise fortement les français des milieux ruraux, plus amenés à utiliser leur véhicule personnel que des transports en commun absents ou défaillants. Ainsi, selon la DRESS les mesures qui visent à décarbonner nos modes de vies, avec des effets négatifs immédiats sur le pouvoir d'achat et qui affectent le quotidien "rencontrent une moindre adhésion".

Ainsi, ironiquement, alors que la "préoccupation environnementale" est largement partagée, les mesures proposées pour faire face au changement climatique ne font donc pas l'unanimité. 84% des Français interrogés se disent, en effet, "préoccupés" par "les problèmes liés à l'environnement", en deuxième position derrière le niveau de salaire et le pouvoir d'achat (91%) ! On retrouve également derrière la pauvreté (83%), l'avenir du système de retraite (80 %), et le sexisme et les violences faites aux femmes (78%), pourtant des sujets prégnants du débat politique. De quoi donner des mauts de tête aux écolos.