Cinq heures de tête-à-tête entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

Vladimir Poutine

Pas un dialogue de sourds, mais encore loin d'un compromis. Après cinq heures de tête-à-tête puis une heure de conférence de presse sous les ors du Kremlin, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont conclu ce mardi à une heure du matin passée leur marathon diplomatique et médiatique entre moues contrariées et sourires tendus constatent Les Echos.

Au cours de leur conférence de presse commune, organisée peu après minuit au Kremlin, Poutine et Macron ont affiché leur volonté de tout faire pour éviter la guerre en Ukraine mais ont surtout campé sur leurs positions respectives analyse Libération.

Libération donne le menu, obligeamment communiqué à la presse pour patienter : pommes trempées aux langoustines, soupe aux cinq espèces de poisson, steak d’esturgeon ou viande de renne… mais pas beaucoup d’annonces à se mettre sous la dent à la sortie.

Ils étaient "chacun à un bout d’une immense table blanche et ovale. Mais cette distance imposée par le président russe n’avait pas forcément de signification politique. Vladimir Poutine, qui redoute le Covid et avait exigé de la délégation française quatre tests PCR négatifs pour pouvoir venir en Russie, avait réservé le même sort, la semaine dernière, à son ami Viktor Orban, le premier ministre hongrois remarque Le Figaro.