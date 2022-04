Christian Jacob clame l’indépendance des Républicains pour les législatives

Christian Jacob lors d'une conférence de presse après le conseil politique de LR à Paris, le 11 avril 2022.

Alors que le Rassemblement National et Reconquête! ne semblent pas décidés à s’unir pour les législatives, l’idée d’un rapprochement entre Les Républicains et La République en Marche ne semble pas plus avancée. Fragilisés par leur défaite à la présidentielle, Les Républicains ont réaffirmé ce mardi leur « indépendance » face à Emmanuel Macron.

« Il n’y a pas de double appartenance, il n’y en aura jamais » et « on ne peut pas être Les Républicains et La République en Marche, on ne peut pas être Les Républicains et Reconquête », a martelé Christian Jacob à l’issue d’un conseil stratégique. Lors de cette réunion, une motion a été adoptée pour affirmer : « notre famille politique porte sa propre voix », celle d’une « droite indépendante et populaire qui doit exister par elle-même ».

De son côté, Philippe Juvin a annoncé : « Je crois que les partis de gouvernement doivent travailler ensemble », à son arrivée au siège de LR, alors que certains membres du parti comme Damien Abad sont au centre des spéculations quant à un éventuel rapprochement avec Emmanuel Macron. Mais le patron de LR a prévenu : « l’engagement qui sera signé par tous nos candidats est de siéger dans un groupe qui est totalement indépendant ». Le parti, qui n’a totalisé que 4,8 % des voix au premier tour de la présidentielle, a réitéré sa position « ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme » adoptée après le premier tour.