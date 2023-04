Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse de 1,2% au premier trimestre

Dans le détail, en France métropolitaine, la baisse concerne les 25-49 ans (-1,4%) et les 50 ans et plus (-1,7%), tandis que le chômage augmente légèrement chez les moins de 25 ans (+0,5%).

La baisse du chômage se poursuit en ce début d'année 2023. Au premier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucun emploi) a encore reculé en France (hors Mayotte), de 1,2%, a annoncé la Dares ce mercredi. Sur un an, la baisse atteint 5,9%, selon le service statistique du ministère du Travail. En moyenne sur les trois premiers mois de l'année, il y avait 3,016 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi en catégorie A.

Dans le détail, en France métropolitaine, la baisse concerne les 25-49 ans (-1,4%) et les 50 ans et plus (-1,7%), tandis que le chômage augmente légèrement chez les moins de 25 ans (+0,5%).

En ajoutant les personnes inscrites à Pôle emploi qui exercent une activité réduite (catégories B et C), on atteint en France entière (hors Mayotte) 5,369 millions de personnes (-0,4% au premier trimestre, -3% sur un an).