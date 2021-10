Certaines personnes touchées par le Covid souffrent des orteils

Recherche

Les scientifiques pensent pouvoir expliquer pourquoi certaines personnes qui attrapent Covid développent des lésions ressemblant à des engelures sur les orteils et même les doigts : c'est le système immunitaire qui serait en cause selon une étude publiée dans le British Journal of Dermatology, citée par la BBC.

Pour certains, c'est indolore, mais l'éruption cutanée peut être extrêmement douloureuse et provoquer des démangeaisons, avec des cloques sensibles et un gonflement.

Certaines personnes sont touchées pendant des mois, d'autres pendant des semaines des semaines.