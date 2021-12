© Alain JOCARD / AFP

Pas de victime à déplorer

Ce que l’on sait de l’auteur de la prise d’otage dans le 12ème arrondissement à Paris

Un homme, âgé de 56 ans, était retranché dans une quincaillerie du 12ème arrondissement de la capitale avec deux femmes, une mère et sa fille. Il a été interpellé ce mardi dans la matinée et les deux otages sont saines et sauves