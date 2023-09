Carburants : TotalEnergies prolonge le plafonnement à 1,99 euro «au delà de fin 2023»

À la suite de l’appel lancé par le ministre de l’Économie, TotalEnergies a annoncé ce mardi prolonger le plafonnement à 1,99 euro des carburants «tant que les prix resteront élevés».

C’est une bonne nouvelle pour le portefeuille des Français : TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, a décidé de prolonger le plafonnement à 1,99 euro des carburants au-delà de fin 2023 «tant que les prix resteront élevés». Et ce, dans ses 3400 stations. Face à des prix des carburants au plus haut et la remontée des cours du pétrole, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait demandé à TotalEnergies de faire un geste. Invité sur Franceinfo jeudi dernier, le locataire de Bercy avait en effet demandé au pétrolier de prolonger son plafonnement des prix des carburants à 1,99 euro le litre. Entré en vigueur en février 2023, il devait prendre fin le 31 décembre 2023.

«Je souhaite que Total, qui a pris l’engagement de plafonner les prix de tous les carburants, diesel et essence, prolonge ce plafonnement au-delà du 31 décembre 2023. C'est à Patrick Pouyanné (le PDG de TotalEnergies, NDLR) de prendre la décision, avait déclaré Bruno Le Maire. Je salue le choix fait par Total depuis plusieurs mois, je lui fais confiance pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes. Je souhaite qu'il puisse maintenir ce plafonnement.»