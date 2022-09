Cannes : de l'argent a été proposé à l'octogénaire agressée pour qu'elle retire sa plainte

Angèle Houin

Lundi 29 août à Cannes (Alpes-Maritimes) à la mi-journée, cette femme de 89 ans avait été violemment agressée par trois jeunes qui lui ont volé son sac et l’avaient laissée inconsciente au sol. rappelle Le Parisien.

Les caméras de surveillance d'une résidence du quartier de la Bocca, à Cannes, ont enregistré la violente agression. Une semaine après, la retraitée a témoigné depuis sa chambre d’hôpital, sur BFMTV.

« Ça fait drôle, je vous le dis, surtout que je n’ai rien fait à ces jeunes. Ils étaient trois, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas trop en colère, est-ce que c’est de leur faute ou la faute aux parents, on ne sait pas. Ils sont jeunes, 15 ans, moi j’ai des petits-enfants de 15 ans », a-t-elle poursuivi, le visage tuméfié, encore très marqué par les blessures provoquées par son agression.

« Les parents ont téléphoné à ma petite-fille pour leur proposer de l’argent pour enlever la plainte. Ils l’ont appelée ils lui ont dit : Vous ne voulez pas enlever la plainte ? On vous donne des sous. Elle a dit : Non on ne veut rien du tout, dégagez »,