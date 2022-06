Canicule : alerte à la pollution atmosphérique à l'ozone à Paris et dans plusieurs régions

Tour Eiffel

Les températures caniculaires vont s’accompagner d’épisodes de pollution atmosphérique dans plusieurs régions, ont prévenu les différents organismes chargés de surveiller la qualité de l’air indique TF1.

Si la région Provence-Alpes Côte d’Azur est concernée dès ce jeudi, avec plus de 35°C à l'ombre, l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône Alpes seront en alerte vendredi 17 et samedi 18 juin. Dans ces trois régions, l’ozone est le principal responsable de cet épisode.

Ce polluant secondaire est formé par la réunion de plusieurs polluants, comme les oxydes d’azote et les hydrocarbures sous l’effet de "rayonnement ultra-violet solaire et d'une température élevée", d’après Atmo France. Il est par ailleurs nocif puisqu’il peut provoquer des toux, des problèmes respiratoires, ou bien l’irritation des yeux ajoute TF1.

Dans la région Sud, la préfecture a relevé au niveau 1 l’alerte dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, en raison d’un dépassement des niveaux d’ozone de 180 microgrammes par m3. "Des mesures d'urgence visant à réduire les émissions de polluants sont mises en place sur ces deux départements", a commenté la préfecture dans un communiqué.

En raison de cet épisode de pollution, la Ville de Paris a annoncé la gratuité du stationnement résidentiel le vendredi 17 juin et le samedi 18 juin. En outre, le préfet de police appelle les habitants à "recourir le plus possible au télétravail", "privilégier les transports en commun" et le covoiturage.

Etrangement la circulation alternée n'a pas été annoncée.