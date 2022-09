Bruno Le Maire

Ce lundi, le gouvernement a présenté son budget pour 2023 dans un contexte de guerre en Ukraine, d’inflation et de conséquences de plus en plus visibles du réchauffement climatique souligne Le Parisien.

Le ministre de l’Économie l’a reconnu : « la France est à l’euro près » et « aucune nouvelle dépense » ne pourra être introduite pendant les débats parlementaires si elle n’est pas « financée à l’euro près ». Un message à destination des députés et sénateurs, qui devront débattre du texte.

Le premier budget de ce second quinquennat, porte, sans surprise, la marque des mesures d’envergure prises pour lutter contre la crise énergétique et l’inflation : quelque 45 milliards d’euros sont consacrés au maintien d’un « bouclier tarifaire », certes moins généreux qu’en 2022 mais censé contenir à 15 % la flambée des prix de l’électricité et du gaz explique Le Monde.

A l’exception de la mission anciens combattants, de la mission France 2030, qui se voit privée d’un milliard d’euros, et du ministère de l’économie, l’ensemble des ministères ont vu leurs enveloppes augmenter.

L’Éducation nationale sort gagnante, avec 60,2 milliards d’euros, soit 6,5 % de plus qu’en 2022. Il est également prévu d’augmenter de 7,9 % le budget de la justice en 2023, soit 9,6 milliards d’euros. Quant à la défense, elle se voit allouer 43,9 milliards d’euros, ce qui correspond à 7,3 % de hausse.

Le projet de loi de finances 2023 prévoit que 10 764 postes de fonctionnaires soient créés. Dans le détail, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer gagne 3109 postes, celui de la Justice 2313 postes et l’Éducation nationale 2000 postes ajoute Le Parisien.