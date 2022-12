Bruno Retailleau favorable à l'âge légal de la retraite à 64 ans

Bruno Retailleau

Dans une tribune publiée dans Le Figaro, Bruno Retailleau annonce qu'il votera pour la réforme des retraites envisagée par le gouvernement.

"Et oui, cette réforme est exigeante pour les Français qui travaillent dur, et elle ne nous exonère en rien de prôner par ailleurs des mesures de justice contre ceux qui fraudent ou qui profitent du travail des autres pour ne rien faire. Mais faut-il pour autant renoncer à dire qu’elle est indispensable au regard de notre démographie et de nos comptes publics? Faut-il que nous renoncions à dire la vérité sous le seul prétexte qu’elle est difficile à dire? Si tel est le cas, alors la droite n’a plus aucune utilité pour le pays. Et sans doute plus aucun avenir." déclare le sénateur LR

"Je ne me suis pas donné autant de mal pendant trois mois, et tout au long de mon engagement politique, pour participer au syndic de faillite de la droite française. En d’autres termes: je prendrai toute ma part au rassemblement de ma famille politique, mais pas au détriment de nos convictions et de notre identité: la droite de l’agit-prop et de la démagogie, ce n’est pas la droite. Ce n’est pas ma droite." ajoute Bruno Retailleau