Bruno Le Maire n'exclut pas une nationalisation d'EDF

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire a déclaré qu'une éventuelle nationalisation d'EDF ne devait pas être écartée dans la stratégie de l'État vis-à-vis de l'électricien.

Au micro de la radio BFM, Bruno Le Maire a été questionné sur l'avenir de le géant de l'énergie français et notamment sur nationalisation. Il a déclaré qu'« Aucune option, à partir du moment où on ouvre une nouvelle ère, ne doit être écartée. Il faut toutes les regarder sereinement » et que « Toutes n’appartiennent pas forcément au même calendrier. Mais toutes les options sont sur la table ».

EDF est déjà détenu en majorité par l'État français à près de 84 %. L'entreprise est endettée de 41 milliards d'euros selon le décompte de juin 2021 et a besoin d'importantes sommes pour investir. Depuis le début de l'année, la valeur de l'entreprise a perdu 20% et en 2021 sa valeur a chuté de 19,89%. Si l'État nationalisait EDF, cela lui couterait autour de 5 milliards d'euros et aurait pour conséquence un retrait de la cotation du titre.

Refinancer EDF permettrait à l'État de répondre aux ambitions du président à propos de la filière nucléaire. IL souhait un renouvellement du parc et construire six nouveaux réacteurs nouvelle génération.

