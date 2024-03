Bruno Le Maire est « la réincarnation de Margaret Thatcher », selon Sophie Binet (CGT)

Sophie Binet le 12 juin 2023, à Paris

Dix milliards d'économies à trouver cette année, volonté de s’attaquer à l'assurance chômage … Pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le gouvernement va trop loin. Quand à Bruno Le Maire, « on a l'impression d'avoir la réincarnation de Margaret Thatcher », lance-t-elle. « Ce qu'il nous propose, c'est de mettre fin définitivement à l'héritage du Conseil national de la résistance, à savoir à notre Sécurité sociale qui permet à chacun d'être sécurisé face aux aléas », avance-t-elle encore.

« Bruno le Maire, c'est un peu Robin des bois à l'envers: il prend de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. Il y a 170 milliards d'euros d'aides aux entreprises qui sont donnés chaque année sans contreparties ni conditions. Et c'est le seul sujet dans lequel Bruno Le Maire ne veut pas faire d’économies ».

Sur la question du durcissement de l'assurance-chômage, Sophie Binet estime que c'est « scandaleux car on a déjà encaissé quatre réformes très violentes pour les demandeurs d'emploi. Il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs et les chômeuses. Et d'un point de vue économique, personne n'a jamais démontré que de baisser les droits des privés d'emploi, ça créé de l'emploi, il n'y aucun rapport, par contre ça les paupérise gravement », estime-t-elle.