Bruno Le Maire « assume » et « revendique » le retrait des objectifs climatiques et énergétiques de la future loi énergie

Le projet de loi a été amputé de son titre Ier consacré aux objectifs énergétiques et climatiques de la France.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire «assume» et «revendique» le retrait du volet climatique et des choix des énergies de l'actuel projet de loi «Souveraineté énergétique», en affirmant vouloir prendre «le temps nécessaire» pour «dialoguer». Le ministre s’est justifié en évoquant le «temps nécessaire pour dialoguer» et «consulter les élus locaux», à l'ouverture du conseil national de la transition écologique (CNTE), dans un discours transmis par Bercy. Le ministère des Finances, désormais chargé de l'Énergie, a confirmé mercredi le retrait de ce volet, suscitant l'incompréhension et la consternation des associations environnementales mais aussi au Sénat.