Bruno Le Maire annonce que l'Etat sera actionnaire d'EDF à 100% le 8 juin

Invité d'RTL ce matin matin, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a annoncé qu'au 8 juin prochain, l'Etat français sera actionnaire unique d'EDF. Une situation qui ne changera pas radicalement car selon le ministre, "L'Etat a déjà repris 98% du contrôle d'EDF". Une mesure qui fera d'EDF à nouveau un monopole étatique, que M. Le Maire a justifié comme devant permettre "de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR".

C'est donc le plan d'investissements dans le nucléaire annoncé par Emmanuel Macron, il y a un an, qui motive cette décision. "Concrètement, cela renforce l'indépendance énergétique du pays et cela nous permet de fixer des exigences claires à EDF", a ainsi expliqué le locataire de Bercy, qui s'engage au passage à ce "qu'EDF augmente sa production d'électricité nucléaire et revienne le plus vite possible aux 360 terrawattheures qui sont nécessaires aujourd'hui à notre pays".

La situation du parc nucléaire inquiète depuis un an, la faute à des réparations rendues nécessaires par la découverte de corrosion sur une partie des centrales anciennes. De ce fait, 19 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt en France quand 37 sont en état de marche. La dynamique étant d'avantage au redémarrage des réacteurs, le ministre s'affiche confiant, expliquant que "Nous exportons à nouveau de l'électricité, donc c'est la preuve qu'on peut reprendre la main sur notre production d'électricité", et assurant qu'"il n'y a pas de risque de pénurie" pour l'hiver prochain.

Cette renationalisation, d'un montant d'environ 9,7 milliards d'euros, avait été annoncée en juillet dernier, afin de permettre au gouvernement un meilleur pilotage du vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français annoncé il y a un an par Emmanuel Macron.