Brésil : Jair Bolsonaro respectera la Constitution mais ne reconnaît pas explicitement sa défaite

Jair Bolsonaro

Le président sortant du Brésil a parlé pendant moins de deux minutes. Sans jamais prononcer le nom de son adversaire de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, il n'a pas reconnu explicitement sa défaite.

"Malgré ses ambiguïtés et sa brièveté, l’allocution a envoyé des signaux globalement positifs. « Bolsonaro a dit qu’il respecterait la Constitution et s’est prononcé contre les manifestations violentes. C’est un grand pas. Il ne pouvait pas aller jusqu’à reconnaître la victoire de Lula et le féliciter. Cela aurait été un saut trop grand par rapport à sa base militante », estime Mayra Goulart, politiste et professeure à l’université fédérale de Rio de Janeiro" citée par Le Monde.

"A défaut de la reconnaître, Jair Bolsonaro a donc acté sa défaite. Il n’avait, en réalité, guère le choix, alors que ses soutiens le quittaient un à un. Dès dimanche, son crucial allié, Arthur Lira, président de la Chambre des députés, félicitait Lula pour son élection. Même son ami le pasteur pentecôtiste ultra-conservateur Silas Malafaia déclarait, mardi, ne pas vouloir se lancer sans « preuve robuste » dans une « aventure » putschiste et disait « prier » pour le nouveau président de gauche." ajoute Le Monde.