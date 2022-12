Brésil : 3 jours de deuil national pour la mort de Pelé

Pelé

Le footballeur Brésilien Pelé, est décédé hier jeudi à l'âge de 82 ans.

Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est vu comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football après avoir remporté trois Coupes du monde (en 1958, 1962 et 1970), un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Le Brésil a décrété trois jours de deuil national et ses funérailles se dérouleront mardi prochain, après une veillée funèbre qui va durer 24 heures.

Son cercueil sera installé lundi matin au centre du terrain du Santos FC, où il a joué pendant 18 ans.

Les hommages affluent depuis le monde entier, et bien sûr de France, de Kylian Mbappé à Emmanuel Macron, en passant par Michel Platini.

Le Portugais Cristiano Ronaldo, cité par la BBC, a déclaré: "Un simple au revoir à l'éternel roi Pelé ne suffira jamais à exprimer la douleur qui enveloppe l'ensemble du monde du football en ce moment.

Le New York Cosmos - où Pelé a terminé sa carrière en club en 1977 - a déclaré qu'il "a aidé à populariser le football à travers les États-Unis", en disant: "Là où il y avait autrefois des terrains de baseball, il y a maintenant aussi des terrains de football."

Cinquante ans presque jour pour jour avant Lionel Messi, le PSG a été à deux doigts d’engager le roi dans ses rangs. Les contacts étaient établis, Pelé était d’accord… mais l’affaire a capoté selon Le Parisien.

La vie privée de Pelé a été tumultueuse avec trois mariages et sept enfants.